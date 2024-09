Projota tem casa invadida e é feito refém com filhos

Cantor informou o cancelamento de todos os compromissos previstos para esta semana - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor Projota foi vítima de um assalto em sua residência e feito refém na madrugada desta terça-feira, 17, em um condomínio localizado em Cotia, São Paulo. A assessoria do rapper confirmou o ocorrido.

No momento do crime, seus filhos, Marieva, de 3 anos, e Otto, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com a ex-esposa Tamy Contro, também estavam na casa. No entanto, não foi informado se as crianças também foram mantidas como reféns.

A agência Faz Produções, responsável pelo gerenciamento da carreira de Projota, publicou uma nota no Instagram: "Como alguns de vocês já estão sabendo, vimos informar que o artista Projota, foi assaltado nessa madrugada. Sua casa foi invadida, e ele foi feito refém. Seus filhos também estavam em casa".

Em razão do ocorrido, a equipe do cantor informou o cancelamento de todos os compromissos previstos para esta semana: "Avisamos aos amigos e contratantes, que todos os compromissos dessa semana serão cancelados. Nesse momento Projota está resolvendo todas as necessidades relacionadas ao caso, e em breve ele irá se pronunciar sobre o ocorrido".