Comida de Deolane Bezerra na prisão surpreende; veja

Advogada continua recebendo apoio de seus fãs - Foto: Divulgação | Polícia de Pernambuco

Deolane Bezerra está detida na Sala de Estado Maior da Colônia Penal Feminina de Buíque, no agreste de Pernambuco, desde o último dia 10 de setembro, quando houve a revogação de sua prisão domiciliar. Acostumada a um padrão de vida elevado, com um patrimônio estimado em R$ 50 milhões, a advogada tem enfrentado uma rotina bem mais modesta na penitenciária, especialmente no que diz respeito à alimentação.

De acordo com o programa Fofocalizando (SBT), o café da manhã de Deolane é simples e limitado. "Ela recebeu apenas uma banana, um copo de suco e dois copos de água", relatou o jornalista Josival Ricardo.

Apesar de estar em uma cela separada das outras detentas, Deolane não tem qualquer tipo de privilégio e segue a rotina da prisão, incluindo o banho de sol diário como os demais presos. Durante um culto religioso realizado por um grupo de evangélicos na penitenciária, ela recebeu uma Bíblia de presente, mesmo não podendo participar presencialmente do evento.

>>> Defesa de Deolane faz novo pedido à Justiça; saiba detalhes

Ajuda espiritual

Mesmo com os perrengues, a advogada continua recebendo apoio de seus fãs, muitos deles dispostos a qualquer coisa para vê-la em liberdade. Um caso curioso foi revelado por Mãe Michelly da Cigana, uma mãe de santo que afirmou ter sido contratada por uma fã de Deolane para realizar um trabalho espiritual com o objetivo de tirá-la da prisão.

O valor pago pela seguidora foi de R$ 77 mil. A identidade da fã permanece em sigilo, mas a ação foi autorizada a ser divulgada na mídia.