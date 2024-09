Sasha Meneghel cai em golpe e perde R$ 1,2 milhão

Sasha Meneghel - Foto: Reprodução/Instagram / Márcia Piovesan

Filha de Xuxa Meneghel, Sasha Meneghel caiu em um golpe de Francisley Valdevino da Silva, conhecido como “Sheik dos Bitcoins”, e perdeu 1,2 milhão de reais em investimentos fraudulentos.

De acordo com a Polícia Federal, o esquema era baseado na promessa de grandes lucros com o investimento em bitcoins. 15 mil pessoas foram vítimas do “Sheik dos Bitcoins” no Brasil. Entre elas, está o ex-jogador do Corinthians, Jucilei, que teve prejuízo de R$ 45 milhões.

Ainda segundo as investigações, Sasha aplicou seu dinheiro em criptomoedas, mas não teve nenhum retorno, já que os valores eram desviados para compra de artigos e imóveis de luxo.

O “Sheik dos Bitcoins” está preso e responde pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraudes contra o sistema financeiro.