Ex-A Fazenda manda recado para Daniela Mercury: "Prepotente"

Daniela Mercury foi duramente criticada por situação com banco - Foto: Reprodução | YouTube

O influenciador Felipeh Campos rasgou o verbo e “soltou os cachorros” para cima de Daniela Mercury. Em uma live, ele chamou a cantora de “prepotente".

A fala acontece dias após a cantora se envolver em uma polêmica. No último final de semana, ela ganhou as manchetes ao arremessar um banco enquanto se apresentava em um show.

Conhecido por ter integrado A Fazenda 7, Felipeh disse que Daniela não põe em prática o respeito que exige. Ela afirmou ainda que a artista merece ser esquecida pelo público.

"Engraçado que você é a primeira a ir para a internet falar de amor e age dessa forma. Primeiro que a gente sempre teve o pé atrás com você diante dessa prepotência horrorosa! Que sacanagem! Não podia levar o banco para trás? Precisa esperar pelos outros? Você merece mesmo é ser esquecida!", afirmou.

Daniela Mercury diz que banco foi “machista"

A cantora Daniela Mercury quebrou o silêncio sobre a situação envolvendo o incidente em que lançou um banco do palco. Após a circulação do vídeo do momento, Daniela se pronunciou através de uma carta aberta, explicando que sua atitude foi uma resposta a uma situação de machismo.

“Querido Banquinho, veja bem, não foi nada pessoal. Eu nem te conhecia até ontem à noite. Fiquei bem chateada da minha equipe não ter tirado você dali. O palco é meu templo, pô, meu lugar de expressão artística. Foi ali que entramos num impasse, mesmo sem nos conhecermos: era eu ou você. Eu tinha que começar o show e você não se movia… Nem dançava, nem cantava, nem se recolhia (como devia ser). Eu chamei um assistente, chamei outro, ninguém se movimentava”, começou ela.

“Não fui atendida porque certamente banco é uma palavra masculina. Não parece, mas muita gente tem resistência em receber ordem de mulher. Aí eu te pergunto, como se estivéssemos em uma mesa de bar, banquinho: Se fosse um artista homem, íam desdenhar dos meus pedidos repetidamente?”, questiona.