VÍDEO: Daniela Mercury se irrita e arremessa banco durante show em Salvador

Banco estava no meio do palco e havia sido usado por um músico - Foto: Reprodução | Instagram

Daniela Mercury surpreendeu a plateia ao arremessar um banco durante um show na noite de sábado, 14, em Salvador. A cantora se apresentou no lançamento da Casacor Bahia 2024, no Othon Palace, no bairro de Ondina, reunindo convidados, arquitetos, organizadores e outras personalidades.

O banco estava no meio do palco e havia sido usado por um músico. Durante a apresentação, acabou arremessando o objeto e voltou a cantar normalmente.

O momento foi capturado por uma convidada e compartilhado nas redes sociais. "Depois desse momento eu ouvi uns dez "oxe" vindos da plateia", escreveu a jornalista Maria Marques no Instagram.