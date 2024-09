CASACOR Bahia 2024: trigésima edição é lançada no Bahia Othon Palace

Com um espaço de 6000m², a CASACOR Bahia 2024 se estabeleceu como a maior mostra do Estado - Foto: Divulgação

A CASACOR Bahia, renomado evento de arquitetura, paisagismo e design de interiores, realizou neste sábado, 14 de setembro, a avant-première de sua edição 2024. Este ano, o evento celebra sua trigésima edição e o 50º aniversário do Bahia Othon Palace, o local da exposição. A mostra oficial começará em 17 de setembro e se estenderá até 6 de novembro.



Durante o lançamento, os convidados puderam conhecer em primeira mão os 50 ambientes que compõem a mostra deste ano. O projeto da mostra foi desenvolvido pelo arquiteto baiano Nildo José.

Os arquitetos Pedro Córdova e Nanda Miguel, de escritórios distintos, uniram suas expertises para a criação de um espaço único na CASACOR Bahia 2024, em uma collab inédita. Juntos, eles assinam o ambiente Refúgio Folhas, um projeto que explora a arquitetura sensorial e imersiva, inspirado no álbum “Brasileirinho” de Maria Bethânia e nas essências da Avatim, marca parceira do espaço.

“Essa é a nossa estreia na CASACOR, e esse projeto representa muita coisa pra gente. O Pedro comprou com a gente essa ideia do collab, onde vamos apresentar raízes, cores, texturas, vegetação, Brasil, em sua forma geral. Com design e arquitetura. Essa é a nossa primeira vez na CASACOR, é a nossa estreia, a gente tá muito feliz e realizado com o trabalho que estamos fazendo", disse Nanda, em entrevista ao Portal A TARDE.

Com um espaço de 6000m², a CASACOR Bahia 2024 se estabeleceu como a maior mostra do Estado, superando edições anteriores tanto em tamanho quanto em escopo. O evento deste ano promete apresentar uma ampla gama de projetos inovadores, desenvolvidos por profissionais renomados e jovens talentos do design e da arquitetura.

Franqueada da CASACOR 2024, Magali santana, afirma que a expectativa do projeto já está materializada “A gente teve aí quatro longos meses de obra e de profunda imersão na cultura baiana, trazendo 52 ambientes, com muito cuidado em cada projeto para que a gente pudesse traduzir a essência de cada profissional, saindo um pouco do comercial e voltando para o interior de si próprio. Eles absolutamente aceitaram esse meu desafio e a resposta disso é uma linda amostra com muitas emoções e muitas sensações”.

A Galeria Origens é um espaço de Natália Coelho Arquitetura, com tema principal a própria edificação do Othon, o protagonista do espaço. Ela explica que buscou preservar toda a estrutura presente no Othon.



"Eu preservo toda estrutura presistente do espaço, desde o piso, as azulejarias que formam o roda do espaço e um degradê. Quando eu cheguei pra fazer o espaço tinham dois buracos que foram feitos pela construtora que vai entrar para fazer a nova edificação e me foi dada a opção de fechar os buracos ou não. Um deles eu acabei fechando até parar dar mais mais drama pra o único que foi mantido. A intenção era também trazer que aquilo ali vai virar uma demolição. Então, eu preservei pra trazer a história do novo que está pra vim. Fizemos uma ativação com peças que faziam parte do Othon mesmo, todo o mobiliário, pra que as pessoas conheçam um pouco da história", descreve Natália.

A avant-première ofereceu aos presentes um vislumbre exclusivo das inovações que serão apresentadas durante a exposição, que conta com um espaço maior e mais diversificado do que as edições anteriores. A ocasião foi marcada por uma atmosfera de expectativa e entusiasmo, antecipando uma edição que se promete ser a mais grandiosa da história da CASACOR Bahia.