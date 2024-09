Praça de alimentação do aeroporto de Salvador será ampliada em 17%

Área será ampliada em 17% - Foto: Will Recarey / Salvador Bahia Airport

Nos próximos meses, a praça de alimentação do Salvador Bahia Airport passará por uma reforma para ampliar sua área em 17%, aumentando a capacidade de assentos de 496 para 637, possibilitando um aumento de cerca de 20% na capacidade total.

A modernização inclui a instalação de novos assentos, substituição de mobiliário, piso e revestimentos, além de melhorias na iluminação, acústica e sistemas de informação. A área total será ampliada para 1.134,80 m² e haverá novos assentos inclusivos, mais tomadas e uma área pet friendly.

A reforma será realizada em duas fases, entre setembro e dezembro, para minimizar o impacto na rotina dos passageiros e poderá exigir ajustes nos horários de alguns restaurantes.

A arquiteta baiana Taís Abreu, responsável pelo escritório que assina o projeto, explica que os principais elementos utilizados refletem, principalmente, a cultura baiana, a exemplo do dendezeiro, o acarajé, a fibra natural e as cores terrosas que fazem alusão a tantas referências da Bahia e do Nordeste.

"Sem sombra de dúvidas, a reforma da praça de alimentação trará muito mais conforto, beleza, funcionalidade e conexão com a cultura baiana para os passageiros. Para nós, é um enorme prazer poder contribuir para a melhoria de um equipamento urbano tão importante como os aeroportos são. Existe um grande cuidado com esses projetos para que através deles seja possível proporcionar uma experiência única a cada passageiro", complementa a profissional.