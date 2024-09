Inmet alerta baixa umidade do ar em 99 cidades baianas; confira

Luís Eduardo Magalhães é uma das cidades que devem registrar baixa umidade do ar - Foto: Daniela Taguatinga | Divulgação | 28.3.2018

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na sexta, 13, alerta amarelo de Perigo Potencial de baixa umidade do ar para 99 municípios do oeste baiano válido até as 21 horas deste sábado, 14. De acordo com o órgão, as cidades da região devem registrar umidade relativa do ar entre 30% e 40%.

O Inmet emite três tipos de alertas relativos a baixa umidade: Perigo Potencial, Perigo (entre 30% e 20% de umidade) e Grande Perigo (entre 20% e 12%), identificados nas cores amarelo, laranja e vermelho respectivamente. Os dados apontam para riscos de incidentes relacionados a baixa umidade do ar como incêndios e problemas respiratórios. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal para a saúde é que a umidade relativa do ar esteja entre 50% e 60%.

Na última sexta-feira (13), 120 cidades da Bahia estavam com alerta para a baixa umidade relativa do ar. Entre elas, está Luís Eduardo Magalhães, cidade que registra falta de chuvas há mais de 100 dias.

O Inmet também emitiu recomendações para lidar com a baixa umidade: ingerir bastante líquido; evitar desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Outras cidades com longos períodos sem chuva são Barra e Barreiras, no oeste, além de Irecê, no centro-norte baiano e Ibotirama, no Vale do São Francisco.

Na última quarta-feira (11), o Corpo de Bombeiros registrou focos de incêndio em cinco cidades baianas: Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Muquém do São Francisco, Baianópolis e Santa Rita de Cássia.