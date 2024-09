Confira a previsão do tempo para esse final de semana

Imagens de satélite do Instituto Nacional de Meteorologia mostrando atuação de frente fria em Itabuna - Foto: Reprodução | INMET

Nesta sexta-feira (13), o céu permanece parcialmente nublado com chances de 40% de chuvas fracas e moderadas, a qualquer hora do dia. Conforme previsão meteorológica levantada pela CODESAL.

Já no sábado, 14, e domingo, 15, o clima permanece nublado com chances de 30% de chuvas fracas e isoladas também a qualquer momento do dia.