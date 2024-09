Queimadas no Brasil: chamas atingiram área do tamanho da Paraíba

Amazônia foi um dos biomas mais afetados - Foto: AFP

Uma área equivalente ao estado da Paraíba foi alvo de queimadas no Brasil no mês de agosto. Segundo levantamento do Monitor do Fogo, do MapBiomas, divulgado nesta quinta-feira, 12, essa extensão é de 5,6 milhões de hectares.

A área representa um aumento de 149% em relação ao mesmo período do ano passado.

O fogo atingiu predominantemente áreas agropecuárias (88,7%), especialmente de cultivo de cana-de-açúcar, com 236 mil hectares queimados. Os municípios mais afetados no estado de São Paulo foram Ribeirão Preto, Sertãozinho e Pitangueiras.

O Cerrado foi o bioma com a maior área queimada em agosto de 2024, com 2,4 milhões de hectares ou 43% de toda a área queimada no Brasil no período.

“Agosto trouxe um cenário alarmante para o Cerrado, com um aumento expressivo da área queimada, a maior nos últimos seis anos. O bioma, que é extremamente vulnerável durante a estiagem, viu a maior extensão de queimadas nos últimos seis anos, refletindo a baixa qualidade do ar nas cidades.” detalha Vera Arruda, pesquisadora no IPAM e coordenadora técnica do Monitor do Fogo, em entrevista ao Correio Braziliense.

Com 2 milhões de hectares queimados, a Amazônia aparece em seguida. Dois estados que mais queimaram em agosto ficam na Amazônia: Mato Grosso e Pará.