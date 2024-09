Cidades brasileiras são atingidas por fenômeno da “Chuva preta”

Fenômeno da “chuva preta” é registrado por moradores do Rio Grande so Sul - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Após uma onda de calor, moradores do Rio Grande do Sul ficaram assustados nos últimos dias com o fenômeno da “chuva preta”, que caiu em algumas cidades. Outras partes do estado deverão passar pelo acontecimento a partir desta quarta-feira, 11, devido a passagem de uma frente fria.

Moradores dos municípios de Arroio Grande, Rio Grande e Pelotas, compartilharam registros nas redes sociais da água escura em baldes, poças e piscinas.

A fuligem da fumaça gerada pelas queimadas que ocorrem em parte do país se misturou com a chuva que passa pela atmosfera e gera a mudança de cor. A situação ocorreu nas cidades do norte do Uruguai, que fazem fronteira com o Rio Grande do Sul.

Com a previsão de chuva em grande parte do estado, o fenômeno deve chegar em cidades como a capital Porto Alegre, São Lourenço do Sul e São José do Norte. Além da “chuva preta”, a presença de fumaça na atmosfera pode causar o fenômeno do “sol alaranjado”

Segundo a empresa suíça IQ Air, a qualidade do ar na capital gaúcha era insalubre na última terça. A classificação varia entre “bom”, “moderado”, “insalubre para grupos sensíveis”, “insalubre”, “muito insalubre” e “perigoso”.

As partículas concentradas de até 2,5 micrômetros (PM2.5) em Porto Alegre estão quase 12 vezes acima dos índices recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O diâmetro dessas partículas é menor que um fio de cabelo. Devido ao tamanho, são capazes de serem inaladas e entram com facilidade nos pulmões.

Por conta dos riscos, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre divulgou algumas recomendações a população: