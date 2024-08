Inmet divulga alerta vermelho para onda de calor no Brasil; Veja onde

- Foto: Divulgação / Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho de "grande perigo" devido à continuidade da onda de calor no Centro-Sul do Brasil. O aviso, válido até sexta-feira (23/8), prevê calor intenso e tempo seco em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Paraná, além de partes de Santa Catarina e Rondônia. O alerta máximo do Inmet destaca um risco significativo à saúde, com temperaturas até 5ºC acima da média persistindo por mais de cinco dias.

Exceto no Rio Grande do Sul, a tarde de quinta-feira, 22, continuará quente nos estados afetados pelo bloqueio atmosférico. Em Cuiabá, as temperaturas devem variar entre 26ºC e 41ºC na sexta-feira. Goiânia apresentará uma grande variação térmica, com mínima de 19ºC e máxima de 35ºC.

Além do calor intenso, o tempo seco permanece em destaque, com índices de umidade abaixo de 12%, considerados emergenciais pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O alerta amarelo de "perigo potencial" emitido pelo Inmet abrange estados das cinco regiões do Brasil, com maior severidade no Centro-Oeste. O aviso permanecerá em vigor até as 19h desta quinta-feira.

| Foto: Divulgação / Inmet

Nesta quarta-feira, 193 municípios apresentaram níveis de umidade relativa do ar de 20% ou abaixo, classificados como "nível de alerta". Cotriguaçu, em Mato Grosso do Sul, registrou um alarmante 8%, enquanto Amambaí (MS), Barretos (SP) e Cuiabá marcaram 10%.