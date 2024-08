Candidato, genro de prefeito de Ipirá recebe notificação de impugnação

Candidato nega impugnação - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A 62ª Zona Eleitoral de Ipirá notificou, nesta quarta-feira, 21, o candidato a prefeito do município, Thiago do Vale (PSD), sobre a impugnação do registro de sua candidatura, dentro do Art. 4º da lei Complementar n.º 64/90, que versa sobre critérios para inelegibilidade, por uma suposta união estável com a filho do atual prefeito, Edvonilson Silva Santos (Dude).

Na notificação, assinada pela juíza Fernanda Frias Mota Macêdo, Thiago, que ainda estaria exercendo o cargo de secretário municipal de Planejamento e Finanças, sem se descompatibilizar do posto dentro do período estabelecido, tem um prazo de até sete dias para contestar a impugnação.

"De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(Juíza) Eleitoral da ª Zona Eleitoral - CITO V. Sª para querendo, contestar, no prazo de 7 (sete) dias, a impugnação ao pedido de registro de sua candidatura, ao cargo de Prefeito, nos termos do art. 4º da lei Complementar n.º 64/90, c/c o Art. 41 da Resolução TSE nº 23.609/2019", diz trecho da documento.

Versão do candidato

Logo após a notícia, Thiago se manifestou em vídeo nas redes sociais e tratou a impugnação como "fake news". Ele ainda negou ser casado com a filha do prefeito.

"Hoje pela manhã fomos surpreendidos com vídeos que estão rodando nas redes sociais com fake news, dizendo que a nossa candidatura, que o nosso pedido de registro estaria impugnado. Isso não é verdade [...] Isso é mnentira, não é verdade. É uma tentativa de desestabilizar a nossa campanha", afirmou.