Após "tempo", Kevi Jonny pede Sthe Matos em casamento

Kevi Jonny pediu Sthe Matos em casamento - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O romance está no ar! A influenciadora Sthe Matos e o cantor Kevi Jonny pegaram os fãs do casal de surpresa na tarde desta terça-feira (20), ao não só oficialmente reatarem o relacionamento, como também anunciarem que estão noivos. Os 'pombinhos' estavam "dando um tempo" da relação e agora voltaram com tudo.

O pedido de casamento surpresa foi realizado em uma praia, com direito a uma superprodução, tendo decoração romântica, diversas flores, banda, e um helicóptero carregando uma faixa. Segurando um buquê de rosas, Sthe foi surpreendida por Kevi, que se ajoelhou ao realizar o pedido.

Leia mais:

>>> Léo Santana adquire jatinho de mais de R$ 30 milhões; saiba detalhes

>>> Repaginada na carreira! Davi e irmã recebem conselhos de Cristian Bell

>>> Ex de Nicole Bahls acusa governador do Acre de estupro: "Me ajudem"

Além da superprodução, o pedido foi acompanhado de uma serenata preparada pelo cantor. A surpresa contou com a presença de familiares do casal e também amigos próximos, como o influenciador Cristian Bell.

Nos Stories, Sthe surgiu eufórica mostrando o anel de noivado: "Eu vou casar!", gritou.

"Quando seu namorado for eu" de Kevi, que Sthe estrelou ao lado do cantor, há quatro anos atrás, em 2020, quando eram apenas amigos.

O casal, que começou a namorar em 2023, anunciou o término da relação em maio deste ano. Na época, Sthe não descartou a possibilidade de reconciliação com Kevi, e revelou que entregou o relacionamento dos dois nas mãos de Deus.



"Se Deus quiser que em algum momento a gente esteja junto novamente, que Ele use esse tempo agora para nos preparar, nos dar sabedoria", disse a blogueira na época.