Sthe Matos anuncia fim de namoro com Kevi Jonny: "Fomos fracos" | A TARDE

Após rumores de término, a influenciadora baiana Sthe Matos anunciou, nesta quinta-feira (2), em uma série de vídeos publicados no Stories do Instagram, o fim do relacionamento com o cantor Kevi Jonny. O casal estava junto há cerca de um ano e meio, e recentemente foi alvo de boatos de término, após fãs e seguidores perceberem um afastamento entre os dois.

"Confesso que estou super desconfortável, porque eu não gostaria de estar compartilhando isso, é algo íntimo e pessoal, e tantas coisas eu tenho deixado para resolver aqui e não compartilhar tanto. Mas, mesmo desconfortável, eu vou ter que abrir esse assunto, porque vocês acompanham, que é o meu relacionamento com Kevi", iniciou Sthe.

No relato, a influenciadora relembrou dos momentos vividos com o cantor, e também revelou o motivo do fim do relacionamento: conflito de agendas. "Foi muito bom, fomos muito felizes, somos muito amigos. Mas chegou um determinado momento do relacionamento, que começamos a enfrentar coisas bem difíceis, principalmente por conta da agenda. [...] A vida dele é muito mais complexa, e começamos a não nos encontrar tanto", contou.

Segundo Sthe, apesar dela e Kevi tentarem dar uma chance ao relacionamento, os dois foram 'fracos'. "Tentamos, tentamos, mas fomos fracos, a verdade é essa: fomos fracos. E decidimos que ele vai ficar no canto dele pensando, e eu aqui no meu cantinho", explicou.

No entanto, a influencer não descartou a possibilidade de reatarem o relacionamento, e revelou que está confiando em Deus, e pedindo em oração para guiar o relacionamento dos dois. "Como nós confiamos tanto no Senhor, estamos aqui pedindo em oração que Deus guie nossos passos, com sabedoria. [...] E se Deus quiser que em algum momento a gente esteja junto novamente, que Ele use esse tempo agora para nos preparar, nos dar sabedoria", desabafou.

Por fim, Sthe informou que a decisão de dar um tempo ao relacionamento foi em comum acordo dos dois, e reafirmou que não houve briga e nem "nada de extraordinário e muito terrível", mas que sim, a relação real de um casal normal "sem filtros e edição".

Reprodução / Redes sociais