Ex de Nicole Bahls acusa governador do Acre de estupro: "Me ajudem"

Marcelo Bimbi usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores a acusação de que foi estuprado por Gladson Cameli, governador do Acre. O ex de Nicole Bahls afirmou ter sido abusado pelo político e compartilhou ameaças feitas pelos 'capangas' do político. Confira os prints dos stories publicados nesta quarta, 21:

A equipe do governador se pronunciou e informou que resolverá a questão na justiça.

Acusações infundadas de suposta perseguição ou ilação sobre fatos dessa natureza serão respondidas no âmbito jurídico específico, com instauração de inquérito policial para a devida investigação, além de ações criminais e cíveis no âmbito da Justiça estadual Divulgou a equipe de Gladson Cameli

Gladson Cameli é reú pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraude em licitação.