Rafa Moreira fala sobre 'lerdeza' dos gringos: "Ainda não beijei"

Influencer Rafa Moreira - Foto: Reprodução/Instagram Rafa Moreira

O mar não está para peixe na Europa, é o que garante Rafaela Moreira, após causar alvoroço nas redes sociais com comentários sobre sua vida amorosa no exterior, durante o intercâmbio de inglês, com duração de três meses. Ela revelou que ainda não teve nenhum envolvimento amoroso e prometeu aos seguidores que avisará quando decidir liberar o "toba".

'BV' na Europa

Em entrevista à coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, Rafa Moreira contou qual tem sido o grande obstáculo para tirar o 'BV' na Europa: falta atitude dos ingleses.

"Eu ainda não tive essa vivência de receber o beijo inglês. As pessoas falam muito que eles não usam língua, que eles não tocam, enfim. Ainda não aconteceu por aqui, não. Falta a atitude deles, eles são bem fechados", disparou a influencer, com um toque de humor sobre as peculiaridades culturais que encontrou.



Ela cogita tomar atitude

Rafa Moreira ainda se mostrou cética em relação aos gringos, afirmando que, se quiser beijar alguém, a iniciativa terá que partir dela.



"Acho que, se for acontecer, tem que partir de mim e não deles, acredito eu. Então não sei se vai acontecer, né? Falta ainda um mês e meio. Muita coisa pode acontecer daqui até lá, mas até o momento, nada. Ainda não rolou um beijo inglês por aqui", completou, cheia de expectativas.



Ganhando grana como influenciadora



Ainda em entrevista, a blogueira baiana apontou que ser influencer virou negócio: "Diversão que deu certo". Leia a matéria e entenda como a influencer baiano transformou a produção de conteúdo em grana clicando aqui.