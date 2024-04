Com Cristian no palco, vocalistas da Calcinha Preta ligam para Rafa | A TARDE

Assim como muitos fãs do ex-casal Rafaela Moreira e Cristian Bell, parece que tem famosos que não superaram o fim do relacionamento dos influenciadores. Silvânia Aquino, vocalista da banda Calcinha Preta, deixou o influenciador numa 'saia justa' ao tentar ligar para Rafa para pedir uma reconciliação. E o melhor de tudo: o momento foi protagonizado para todo mundo ver, durante show da banda no evento 'Pablo - 20 anos', no Wet Salvador na madrugada deste domingo, 7.

Enquanto marcava presença no palco, Cristian se deparou com uma 'brincadeirinha' feita pelos vocalistas Daniel Diau e Silvânia Aquino. Após cantar um trecho da canção 'Relógio da Saudade', a cantora tentou fazer a chamada para Rafa Moreira, ainda quando ele estava no palco, deixando-o visivelmente constrangido.



Apesar da influenciadora não ter atendido a ligação, as provocações continuaram. Com o celular, Silvânia gravou um vídeo e enviou para a ex-namorada de Bell. "Eu tô gravando para Rafa agora, vou gravar e mandar para ela [...] Olha para Salvador gritando o seu nome, pedindo para você voltar [para Cristian]", disse Silvânia.



Constrangido, o influenciador tentou deixar o palco, mas foi interceptado por Daniel Diau. Cristian Bell até tentou fazer com que a brincadeira parasse, mas sem sucesso.

A reportagem do Portal MASSA!, que estava presente no evento, tentou falar com o influenciador, após sua saída do palco. No entanto, Cristian Bell não quis falar sobre o assunto.



Veja o momento:

Reprodução | Redes Sociais