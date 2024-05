Tudo rosa e encontro de ex: como foi o casamento de Sheuba | A TARDE

Os influenciadores Tiago Souza e Sheuba finalmente se casaram. A cerimônia ocorreu na tarde desta quinta-feira, 23, no Sítio Canto Verde, na Vila Praiana, em Lauro de Freitas.

>>> Humorista surpreende e faz "chá revelação" de cirurgia no olho

O evento, marcado pelo “chororô”, contou com a presença de diversos influenciadores e amigos do casal como Alesson, Belle Daltro, Lore Souza e o ex-casal Cristian Bell e Rafaela Moreira. Quem também esteve lá foi Júnior Caldeirão, que divertiu a web com uma opinião sincera sobre o enlace. Ele lamentou o fato de não ter servido álcool no casório.

“Não tem uma cachaça pra gente beber, porque ela foi uma semana para igreja e já virou, crente, já virou santa”, brincou o “madrinhe”, como era chamado. O look do humorista, misturando terno e vestido longo, também chamou a atenção.

Como foi o casamento de Tiago e Sheuba

O noivo, Tiago Souza, já chegou ao altar em lágrimas, e com a chegada da noiva não foi diferente: não teve quem segurasse o choro.

A influencer digital seguiu até o altar acompanhada da mãe, ao som do louvor “Lindo Momento", da cantora gospel Julliany Souza. Os noivos cantaram juntos ao som de outra canção gospel, "Todavia Me Alegrarei", da cantora Sarah Beatriz.

O casamento teve como cor padrão para os padrinhos e madrinhas o tom rosa bebê. Acompanhe os looks dos convidados, que estavam cheios de capricho:

O "foveiro" Cristian Bell | Foto: Reprodução | Instagram

A influencer Rafaela Moreira | Foto: Reprodução | Instagram

Look de Júnior Caldeirão chamou a atenção | Foto: Reprodução | Instagram

A madrinha e Irmã do noivo, Lore Souza | Foto: Reprodução | Instagram

Casal ficou emocionado | Foto: Reprodução | Instagram

Publicações relacionadas