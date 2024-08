Pivô da separação de Iza e Yuri grava filme pornô e debocha da traição

- Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais

Baiana da cidade de Medeiros Neto, Kevelin Gomes ficou conhecida nacionalmente por ter sido a pivô da separação da cantora Iza e do jogador Yuri Lima. A amante já produzia conteúdos adultos na internet, mas fazia apenas fotos e vídeos sensuais. Com a repercussão da pulada de cerca, ela acabou investindo ainda mais na carreira e foi promovida a atriz pornô. O anúncio foi feito nesta terça-feira (20).

Kevelin Gomes agora é atriz pornô | Foto: Reprodução/Instagram @kevelingomes_

Debochada e destemida, Kevelin Gomes deu início ao primeiro filme com uma cena de traição, na qual ela interpreta uma amante que chegou para apimentar a relação de um casal lésbico. A gravação aconteceu ao lado de duas artistas conhecidas no ramo pornográfico do Brasil, Elisa Sanches e Marangoni.



Além da nova proposta, com vídeos mais longos e explícitos, Kevelin continua alimentando o perfil +18 nas plataformas adultas. Atualmente, a jovem vende 'o peixe' dela por um baixo valor, cobrando menos de R$ 20 para o público ter acesso ao material dela.