Claudia Raia faz revelação inusitada sobre masturbação do filho

A atriz Claudia Raia, de 57 anos, revelou que o seu filho Enzo, de 27 anos, usava uma tática inusitada quando queria se masturbar e não ser interrompido. Em entrevista ao Surubaumm, podcast apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, a artista contou que ele coloca uma placa para sinalizar.

Raia contou que a ideia da placa surgiu porque ela se preocupava pelo fato de o filho passar muito tempo trancado no quarto. “Enzo se trancava no quarto, e eu falava: ‘meu filho, olha aqui: eu sei o que você está fazendo, é uma delícia, mamãe faz, todo mundo faz. Mas vamos arranjar um código? Se você se tranca, não sei se você morreu, se não morreu? Vamos arranjar um código’. Ele falou: ‘Tá bom, eu vou pensar’”.

Segundo a atriz, a plaquinha era colocada na porta do quarto e, quando estava acesa, significava que Enzo não queria ser interrompido. “Veio ele com uma plaquinha de ‘Sex in progress’ [‘sexo em progresso’ em tradução literal]. Ele acendia a plaquinha, ninguém entrava. Era uma maneira de saber que ele estava ocupado, e tudo bem”.

Na oportunidade, ela pontuou que a relação entre pais e filhos é construída pedrinha por pedrinha, com a normalização dos debates sexuais. Claudia Raia também é mãe de Sophia, de 21 anos.

“Com meus filhos, a vida inteira, sempre normalizei a masturbação. Sempre entreguei um vibrador na mão da Sophia e falei: ‘filha, vai se investigar, vai ver o que você gosta. Você só vai poder pedir para um homem o que você gosta se você souber o que você gosta’”, completou.