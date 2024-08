Cláudia Raia abre o jogo sobre término com Jô Soares: "sofrido"

Claudia Raia e Jô Soares - Foto: Reprodução | TV Globo

Cerca de 30 anos depois, a atriz Cláudia Raia revelou detalhes sobre o término do namoro com o apresentador Jô Soares. A declaração de Raia foi para a série documental 'Um Beijo do Gordo', do Globoplay, que retrata a trajetória de vida do humorista e apresentador.

"Para mim, era difícil namorar com uma pessoa que tinha aquele shape, ou um homem muito mais velho que eu. Ele tinha 30 anos a mais do que eu", disse Cláudia.

A atriz e o apresentador viveram relacionamento por cerca de 3 anos na década de 80. Cláudia pontuou que o casal enfrentou muito preconceito e revelou quem decidiu pelo término.

"Terminou porque ele quis, porque ele pediu. Ele disse que me amava profundamente, que era por isso que estava tomando essa atitude. Que eu era muito mais nova que ele –eu era mais nova do que o filho dele– e que, em algum momento, eu ia me apaixonar por um homem jovem, que era muito natural que isso acontecesse, e ele não ia dar conta disso, ia surtar. Que eu ia fazer uma carreira muito brilhante, e talvez ele não aguentasse isso também".

Ela contou que ficou abalada e não conseguia entender o motivo da decisão. "Eu, na época, não entendia direito. 'Por quê? A gente se ama, a gente é apaixonado um pelo outro' [pensava ela]. Então a gente se separou se amando muito. Foi muito sofrido, muito sofrido mesmo".