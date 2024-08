Atriz de 'Todo Mundo em Pânico', morre aos 46 anos

Atriz morre aos 46 anos - Foto: Reprodução | Instagram

A atriz Erica Ash, conhecida pelo filme "Todo Mundo em Pânico 5", morreu por causa de um câncer. A informação foi confirmada ao site TMZ pela família da artista.

Diann Ash descreveu a filha como uma mulher “incrível e artista talentosa”, em comunicado ao site. “Tocou inúmeras vidas com sua sagacidade afiada, humor, entusiasmo genuíno pela vida. Sua memória viverá eternamente em nossos corações”, acrescentou.

“Em homenagem à memória de Erica, a família pede que todas as doações sejam feitas para a Susan G. Komen Cancer Foundation ou a Breast Cancer Foundation de sua escolha. Somos gratos pelas gentis expressões de amor e apoio durante este momento difícil”, completou.

A primeira chance de Erica foi no "The Big Gay Sketch Show", produzido por Rosie O'Donnel, comediante e atriz americana. Ela apareceu no programa ao lado de Colman Domingo , Kate McKinnon , Stephen Guarino e outros.

Em seguida, Erica se juntou ao "MadTV" em sua 14ª e última temporada em 2008. Além disso, imitava celebridades como Naomi Campbell , Whoopi Goldberg , Mo'Nique , Michelle Obama , entre outras.

No cinema, fez parte dos filmes "Maridos de Verdade", "In Contempt", "Todo Mundo em Pânico V", "Tio Drew" e "Temos um Fantasma". Erica Ash também esteve no elenco dos filmes "Todo Mundo em Pânico 5" (2013). Na TV, ela atuou em séries como "Real Husbands of Hollywood", "Survivor's Remorse" e "Reunião de Família".