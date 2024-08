Claudia Raia é criticada após incentivar masturbação: “Pornografia”

Claudia foi alvo de críticas em uma rede social - Foto: Reprodução | Instagram

Claudia Raia falou sobre os benefícios da masturbação na menopausa. A atriz de 57 anos publicou um vídeo em seu perfil oficial no Instagram listando as vantagens e incentivou as mulheres a praticarem o autoconhecimento. “Se toca, boba. Olha o tanto de benefício”, diz a legenda.

A artista citou as vantagens, que são: alívio do estresse, melhora do humor, fortalecimento da musculatura pélvica, ajuda na lubrificação da vagina e no conhecimento do próprio corpo, e aumento da autoestima.

Claudia, porém, foi alvo de críticas nos comentários. “Está virando uma pornografia!”, escreveu uma pessoa. Um internauta disse: “Ela deve fazer porque o tal marido não dá conta”. Claudia, que é casada com Jarbas Homem de Mello, respondeu:

“Meu amor, quem te disse? Inclusive, você pode se tocar acompanhada ou não. No caso, a informação não é sobre a minha vida pessoal, mas sim uma forma de contribuir com a vida de mulheres que estão na menopausa. Um olhar gentil não faz mal a ninguém.”

Assista ao vídeo: