Cláudia Raia sobre saída da Globo após 40 anos: "momento do sistema" | A TARDE

Prestes a deixar a TV Globo após 40 anos, a atriz Cláudia Raia abriu o jogo sobre o término do contrato. A atriz completou quatro décadas na emissora em março e deixa a casa em julho.

"Quarenta anos eu fiz em março, de Globo, ininterruptamente. É uma grande despedida para mim, de muita gratidão, muita alegria, de ter feito a minha história lá dentro. Muitas alianças eu construí, muitos amigos, muitas mãos estendidas eu tive", contou a atriz durante participação no Roda Viva.

Ela pontuou que sua formação profissional foi criada na emissora e afirmou ser grata às pessoas que lhe estenderam a mão.

"Saio para um até logo. Porque a minha história com a Globo sempre vai ser uma relação de amor, foi assim desde os meus 17 anos, quando eu entrei lá. E se encerra porque a vida está mudando, e tá tudo bem".

Questionada sobre o impacto do fim do contrato com a maior emissora do país, Raia contou que teve muita sorte de ser uma atriz com salário por 40 anos.

"Isso é muito raro na nossa profissão. É uma grande sorte. Agradeço muito a Globo por ter me acolhido, ter sido minha companheira nesses anos todos. Eu não tenho motivo agora para lamentar, e sim agradecer", disse.

"Não é questão de estabilidade ou liberdade, é questão de momento do sistema mesmo. A Globo estava vivendo o que Hollywood vivia nos anos 1940, 1950. Não existe mais essa realidade de você ter um elenco todo contratado de 300, 400 atores. Isso é surreal, é muita gente. Não funciona mais assim".

Ela pontuou ainda que a própria emissora está entendendo o que será a nova realidade.

"Eu como produtora consigo ver esse outro lado. E não lamento em absoluto, eu acho que fiz uma carreira muito forte fora da Globo também... De produtora, em teatro, coisas que eu faço do lado de fora que me fortalecem".

Publicações relacionadas