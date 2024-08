"Difícil namorar uma pessoa com aquele shape', diz Claudia Raia sobre Jô

Claudia Raia e Jô Soares - Foto: Reprodução

Claudia Raia teve participação especial no documentário 'Beijo do Gordo', produção da GloboPlay dedicada a Jô Soares. Ex-namorada do comediante e apresentador, a atriz lembra os preconceitos sofridos pelo casal na época, já que ela era 30 anos mais jovem e ele, já celebrado na TV.

“Não sei dizer como é que comecei a namorar com ele, porque, para mim, era difícil namorar uma pessoa que tinha aquele shape, ou um homem muito mais velho que eu”, disse.

A atriz pontua que aprendeu muito com Jô Soares e que o apresentador foi um dos grandes amores de sua vida. “Foram quase três anos de relacionamento intenso. Tudo que eu sou, como artista, como profissional, dentro e fora de cena, eu devo a ele. É um dos grandes amores da minha vida, uma coisa que não dá para explicar, o tamanho e a qualidade do amor que a gente tinha um pelo outro”, revela.

Jô e Claudia se conheceram quando o artista prestigiou um espetáculo da atriz, A Chorus Line. Dias depois, ela foi abordada por uma pessoa da produção do programa Viva o Gordo - foi a estreia dela na TV.

“Ele veio muito fofo, vestido de Cissa, que era hilário, né? De malha, fitness, de rabo de cavalo, maravilhoso”, disse a atriz.