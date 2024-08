Silvio Santos teve namoro secreto nos bastidores de programa

Silvio ao lado de Cidinha - Foto: Reprodução

Cidinha, primeira mulher de Silvio Santos, terá destaque no filme do apresentador que será lançado neste ano. Na vida real, no entanto, ela foi mantida escondida pelo comunicador.

A primeira senhora abravanel morreu em 1977 em decorrência de um câncer no estômago.

Em entrevistas concedidas já nos anos 80, Silvio demonstrou seu arrependimento por ter escondido a relação. No início do namoro, Cidinha frequentava o auditório da rádio em que Silvio trabalhava. O filme retrata esses encontros. Eles se conheceram na pensão da mãe dela, em São Paulo, onde ele morou por um tempo.

“Acho que falar isso publicamente é um alívio para a energia da Cidinha, aonde quer que ela esteja. Ela merecia ser reconhecida. Meu maior objetivo no filme foi esse: dar luz a uma história que ficou por anos escondida”, diz ao jornal Extra a atriz Marjorie Gerardi, responsável por interpretar Cidinha no longa.