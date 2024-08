"Abusador do Brasil", dispara famoso sobre Silvio Santos após morte

Pedro Cardoso comentou sobre a morte de Silvio Santos - Foto: Reprodução | SBT

Depois de um diretor da Globo, Silvio Santos também foi criticado por outra personalidade marcante da TV. Trata-se de Pedro Cardoso, conhecido pelo trabalho como Agostinho Carrara de A Grande Família.

O ator usou seu perfil do Instagram para abordar a respeito do falecimento do apresentador. Pedro aproveitou a oportunidade para comentar também sobre Delfim Neto, que morreu na última semana.

"Silvio e Delfim foram empregados da ditadura militar. Enriqueceram porque serviram a ela; e jamais por conta de possuírem dotes intelectuais excepcionais", falou o famoso em suas redes sociais.

O ator ainda fez questão de dizer que os dois famosos são "pessoas autoritárias", como Elon Musk, e disse que é importante lutar contra essa ideia autoritária.

"Quando a morte parece redimir automaticamente abusadores do brasil, tais esses dois funcionários da ditadura recente, e um bando de 'celebridades' - alguns que ontem se diziam lutar pela democracia quando do ataque bolsonarista - vem enaltecê-los as proezas, sinto-me ofendido", encerrou Cardoso.

O ex-Globo completou fazendo uma reflexão sobre a necessidade de reconhecer a verdade sobre figuras públicas que não merecem ser elogiadas.