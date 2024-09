"Estou morta por dentro", diz irmã de Deolane Bezerra após nova prisão

A irmã de Deolane também contou que ficou desgastada com os ataques virtuais contra a família Bezerra - Foto: Reprodução/Instagram

Após Deolane Bezerra ter a prisão domiciliar revogada e voltar para a prisão nesta terça-feira, 10, uma das irmãs da influenciadora desabafou nas redes sociais. Em postagens feitas nos stories do Instagram, Dayanne Bezerra confessou estar cansada com toda a situação.

“Eu tô exausta! Abalada, destruída, estou morta por dentro. Nunca senti tanta dor na alma e no meu peito. Não desejo isso nem ao meu pior inimigo”, disse Dayanne Bezerra.

Além da irmã, Dayanne também tem a mãe delas, dona Solange Alves Bezerra, presa. Solange é um dos alvos da operação policial que investiga uma organização criminosa que promovia lavagem de dinheiro e jogos de azar. Ela está presa desde a última quarta-feira, 4, em Recife.



A irmã de Deolane também contou que ficou desgastada com os ataques virtuais contra a família Bezerra. Desde o dia da prisão da viúva do MC Kevin, Dayanne e Daniele rebatem as mensagens ofensivas contra ela.

“Estou tão cansada... parece que todo mundo resolveu nos atacar. Cansada de receber tudo e ter que engolir, de ter que ouvir, ler, mandar para minha equipe jurídica, brigar”, escreveu.