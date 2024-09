Bomba! Deolane Bezerra tem nova prisão decretada após soltura

Deolane Bezerra avia conquistado a prisão domiciliar nessa segunda-feira, 9 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A advogada Deolane Bezerra teve a prisão domiciliar revogada pela Justiça nesta terça-feira, 10. A influenciadora chegou às 13h no Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife, inicialmente para assinar os termos da prisão e no local foi informada da revogação da decisão.

Leia também:

>> Fim da amizade? Deolane ignora equipe de Luiz Bacci após ser solta

>> Blogueirinha debocha da prisão de Deolane Bezerra: “Criminosa”

>> Irmã revela que Deolane relutou em deixar a prisão: "Não queria"

A justificativa foi o fato de Deolane ter descumprido duas das medidas cautelares impostas pelo judiciário, de acordo com a TV Globo. Pelas regras determinadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), Deolane não podia se pronunciar publicamente sobre por meio de redes sociais, imprensa e outros meios de comunicação.

Dessa forma, ela segue para fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, e em seguida retorna à Colônia Pena Feminina do Recife, de onde saiu nessa segunda-feira, 9, usando tornozeleira eletrônica.

Além de não poder se pronunciar publicamente, a influenciadora também foi proibida de ter contato com os demais investigados e deveria permanecer em casa todos os dias da semana, incluindo os fins de semana.

A revogação da prisão domiciliar foi comunicada à no início da tarde, na 12ª Vara Criminal.