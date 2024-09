Fim da amizade? Deolane ignora equipe de Luiz Bacci após ser solta

Luiz Bacci e Deolane Bezerra - Foto: Reprodução | Record

A equipe de reportagem do jornalista Luiz Bacci, apresentador do Cidade Alerta, programa da Record, ficou a ver navios após Deolane Bezerra, que deixou a cadeia durante a tarde dessa segunda-feira, 9, “fugir” dos profissionais e deixá-los esperando no Aeroporto Internacional do Recife.

Bacci deixou o repórter Rafael Cabral de plantão no local na expectativa de que a advogada passasse por lá rumo a São Paulo, onde ela vive, e desse algum depoimento para o programa policial. Antes, Deolane só tinha falado brevemente com várias emissoras ao deixar a Colônia Penal Feminina.

O que o apresentador não esperava, porém, era que Deolane não fosse para o aeroporto. Diante disso, Cabral precisou explicar para Luiz Bacci porque ela não passaria mais por lá.

“A nossa equipe de reportagem acaba de receber informação exclusiva. A doutora Deolane Bezerra não vem para o Aeroporto dos Guararapes. Por quê? Amanhã ela tem um compromisso no Fórum do Recife, ela precisa comparecer amanhã no Fórum do Recife e, por isso, não vai seguir nesta noite para São Paulo”, disse.

Cabral seguiu: “O motivo pelo qual ela ainda não chegou aqui: vai passar mais uma noite aqui na capital pernambucana. A gente não sabe onde a doutora Deolane vai dormir esta noite, mas não será na Colônia Penal Feminina, onde se encontra a dona Solange, mãe da doutora. Mas ela vai amanhã para o Fórum do Recife para resolver um compromisso, e por isso não viaja nesta noite para São Paulo”.

Ainda segundo Cabral, “a expectativa era de que ela viajasse para São Paulo, para o condomínio de luxo onde ela mora, ainda hoje, mas por causa desse compromisso no Fórum do Recife, ou seja, com a Justiça pernambucana, a doutora Deolane vai passar mais um dia aqui”.

O jornalista disse ainda que a expectativa era a de que ela viaje para São Paulo nesta terça-feira, 10. “Mas essa informação ainda não foi confirmada”, pontuou Rafael Cabral no programa de ontem. “O que foi confirmado para a reportagem é que ela vai passar a noite no Recife por causa desse compromisso na Justiça”.