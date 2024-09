Blogueirinha debocha da prisão de Deolane Bezerra: “Criminosa”

Blogueirinha fez um convite inusitado para a advogada - Foto: Reprodução

A apresentadora Blogueirinha e o influenciador Álvaro debocharam de Deolane Bezerra após a advogada ser presa. O assunto virou tema do programa ‘De Frente com Blogueirinha’ nessa segunda-feira, 9.

“Eu acho uma injustiça com a nossa doutora”, disse o influenciador, aos risos, ao ser perguntado sobre o que achava do que estava acontecendo com a ex-Fazenda. Logo depois, Blogueirinha quis saber se ele foi para a porta do presídio protestar pela liberdade de Deolane Bezerra.

“Mandei algumas pessoas da minha família. Eu não podia, senão não estaria aqui hoje, mas eu mandei alguns representantes. Se vocês olharem direitinho, tem meu irmão de 4 anos com um cartaz ‘lili [liberdade] pra doutora'”, respondeu, em tom de brincadeira.

O assunto continuou e Alvaro falou sobre as bolsinhas para proteger a tornozeleira eletrônica.“E você viu que estão fazendo agora o negócio [para cobrir o equipamento] com a inicial dela, saiu nas páginas de fofoca, juro. Será que vai virar tendência?”, questionou. A zoação seguiu com Blogueirinha dizendo que pensou que Deolane fosse comprar uma da Gucci.

Para finalizar, a apresentadora fez um convite para a advogada participar do ‘De Frente com Blogueirinha’. “Inclusive, doutora Deolane está superconvidada pra vir no De Frente assim que você puder sair de casa. Queremos a primeira criminosa. Assim que ela for julgada, obviamente, quero que ela venha aqui e explicar pra gente essa situação”, disparou.