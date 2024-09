Luiz Bacci abre o jogo sobre afastamento da Record e ligação com Deolane

Ausência de Bacci no "Cidade Alerta" chamou a atenção dos telespectadores - Foto: Reprodução

Após rumores de que Luiz Bacci teria sido afastado do programa "Cidade Alerta" devido à sua amizade com Deolane Bezerra, que foi presa na última quarta-feira, 4, sob suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro, o jornalista utilizou suas redes sociais para se manifestar.

Em uma nota publicada no Instagram, ele destacou a importância de "escutar todos os lados". Em outra postagem, Bacci criticou os jornalistas Sandro Nascimento e Jéssica Alexandrino, afirmando que eles "jogaram no lixo" o princípio básico do jornalismo ao não considerar todas as versões dos fatos.

"E pior, após ouvir a Record, que os informou oficialmente que o apresentador não compareceu à edição desta quinta-feira (5/9) por problema de saúde, insistiu na mentira”, escreveu.

Luiz Bacci é afastado da Record um dia após atitude com Deolane Bezerra

Na última quinta-feira, 5, a ausência de Bacci no "Cidade Alerta" chamou a atenção dos telespectadores. De acordo com informações divulgadas pelo site NaTelinha, o afastamento estaria relacionado à sua ligação com a Vai de Bet, que está sendo investigada na Operação Integration por suspeita de lavagem de dinheiro através de jogos de azar.

A reportagem também sugeriu que a emissora optou por afastar Bacci devido à sua amizade com Deolane, temendo um possível "conflito de interesse". Mas Bacci explicou que sua ausência no "Cidade Alerta" se deu por motivo de saúde, comprovado por documentos médicos. Ele disse que foi submetido a uma consulta médica, com um exame de vídeo-endoscopia naso-sinusal para investigar possíveis problemas na região do ouvido e vias aéreas superiores.

O comunicador aproveitou para esclarecer que apresentou o programa normalmente no dia da operação policial contra Deolane, cobrindo o caso com imparcialidade e destacando: "Se houve crime, todos os envolvidos devem pagar por isso".

Quanto à sua relação com a empresa de apostas Vai de Bet, investigada na Operação Integration, Bacci afirmou que o contrato de divulgação é legal, com a devida emissão de nota fiscal e pagamento de impostos. Ele também garantiu que a empresa acompanha os desdobramentos da investigação e espera por um desfecho rápido e claro.

O apresentador ainda enfatizou que abordou o caso de Deolane Bezerra com responsabilidade e ética, tanto nas redes sociais quanto durante mais de uma hora no "Cidade Alerta". Além disso, afirmou que tomará medidas legais contra sites que disseminarem informações falsas sobre ele.