Luiz Bacci é afastado da Record 1 dia após atitude com Deolane Bezerra

Luiz Bacci defendeu Deolane ao vivo e foi afastado da Record - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Luiz Bacci foi afastado do programa que conduz na Record, um dia depois dos comentários que fez ao vivo sobre a prisão de Deolane Bezerra. O apresentador é amigo próximo da influenciadora e destacou no Cidade Alerta que ela não deveria ser julgada antes do fim da investigação.

Leia Mais:

>>> Prisão de Deolane: Defesa usa filho e pede tornozeleira para famosa

>>> Entenda a ligação entre Deolane Bezerra e influencers baianos

>>> Luana Piovani detona Pedro Scooby após prisão de Deolane Bezerra

Segundo o site NaTelinha, o jornalista foi afastado pela direção do canal para evitar "conflito de interesse no ar". A publicação ressaltou que pesou para o afastamento de Bacci o fato dele ser embaixador da Vai de Bet, empresa de apostas esportivas que está sendo alvo da mesma investigação que prendeu Deolane.

A Record negou a informação à reportagem. A emissora destacou que a ausência dele do Cidade Alerta ocorreu em função de uma indisposição horas antes de entrar no ar.

O que Luiz Bacci falou sobre Deolane?

O jornalista saiu em defesa da ex-A Fazenda e pediu para que ela não fosse julgada pela sociedade, mas pela Justiça.

“O ‘Cidade Alerta’ tem esse diferencial, a gente acompanha os casos desde a formação da operação até o desfecho. Porque todo mundo merece o direito de defesa. Eu já fui injustiçado várias vezes, o senhor já foi injustiçado também várias vezes e sabe a dor que é ser injustiçado”, comentou Bacci, conversando com o colega de atração Roberto Guastelli.

Luiz Bacci abriu o jogo sobre a amiga: “Se ela tá dizendo que foi injustiçada, ela vai ter, aí na Justiça, e eu peço os amigos de imprensa que deem a versão dela. Se for culpada, que pague pelo que fez, simples assim”.

Ainda no programa da Record, o apresentador falou que esperava que a situação não passasse de um engano, mas pontuou que a amizade deles não iria interferir no seu lado profissional.