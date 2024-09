Entenda a ligação entre Deolane Bezerra e influencers baianos

Dois influenciadores, Deolane e Ramhon, divulgavam jogos ilegais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Influenciadores de todo o Brasil 'perderam' para a Polícia Civil, entre esta quarta, 4, e quinta-feira, 5. Cerca de 24 horas após Deolane Bezerra ser presa, Ramhon Dias, por exemplo, foi detido na Operação Falsas Promessas. O curioso é que as capturas ocorreram quase que no mesmo período.

Leia Mais:

>>> Luana Piovani detona Pedro Scooby após prisão de Deolane Bezerra

>>> Defesa detona cela de Deolane: "local inapropriado"

>>> Gusttavo Lima rompe silêncio sobre apreensão de avião e surpreende

Questionada sobre uma suposta ligação entre os dois, a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, detalhou a situação.

"Por coincidência foi feita uma operação na data de ontem, também sobre o mesmo tema. Hoje a polícia civil daqui foi cumprir dois mandados, através de carta precatória, de lá de Pernambuco, também ainda envolvidos com essa operação, mas foi coincidência do mesmo momento", esclareceu em coletiva de imprensa horas após a prisão.

A Operação Falsas Promessas cumpriu 50 mandados de prisão em Salvador e em outras cidades baianas. Já Deolane foi presa, em Pernambuco, pela Operação Integration.

"As polícias civis do Brasil todo estão gestando investigações porque esse é um novo modus operandi da lavagem de dinheiro. Então já ficou muito claro e por isso essa coincidência do início das operações ao mesmo tempo", acrescentou a delegada.