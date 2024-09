Gusttavo Lima rompe silêncio sobre apreensão de avião e surpreende

Gusttavo Lima falou sobre avião apreendido - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Gusttavo Lima decidiu se manifestar pela primeira vez sobre avião apreendido durante a Operação Integration, que resultou na prisão da influenciadora Deolane Bezerra por suspeita de lavagem de dinheiro.

O cantor garantiu que “não tem nada a ver” com a aeronave, que está no nome da sua empresa. O jatinho foi apreendida pela Polícia Civil de São Paulo nesta quarta-feira, 4.

“O bebê não pode pegar uma semana de descanso! Estão dizendo aí que o meu avião foi preso, gente…Eu não tenho nada a ver com isso, me tira fora disso. Esse avião foi vendido no ano passado. Honra e honestidade foram as únicas coisas que sempre tive na minha vida, e isso não se negocia”, declarou o famoso.

Gusttavo Lima aproveitou para agradecer as mensagens que tem recebido dos seus admiradores, já que completou 35 anos no dia 3 de setembro.

Atualmente, cabe ressaltar, o cantor está em Mykonos, ilha na Grécia, onde festejou a data especial no super iate de luxo, avaliado em quase R$ 1 bilhão.

A aeronave, que tem provocado polêmica, tem prefixo PR-TEN e foi fabricada em 2008 pela Cessna Aircraft. Ela está garantinda como de propriedade da Balada Eventos e Produções Ltda, empresa do famoso.

Gusttavo Lima tem parceria com com Bet há dois anos

Gusttavo Lima possui contrato de publicidade com a empresa de apostas esportivas Vai de Bet há dois anos. A sede da companhia foi alvo de uma operação policial.

Nas ‘publis’ feitas pelo sertanejo são feitos anúncios como “Vai de Bet, o melhor site de apostas do Brasil” e diz: “Vai de Bet é a casa do embaixador. Você aposta a partir de R$ 1 e o pix cai na hora”. Recentemente, Gusttavo apareceu ao lado do dono da ‘Vai de Bet’, José André da Rocha, em um iate luxuoso na Grécia.