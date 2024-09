Prisão, atentado e briga com político: relembre a ficha de Ramhon Dias

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

O influenciador e rifeiro Ramhon Dias de Jesus Vaz foi preso na manhã desta quinta-feira, 5, em Salvador, durante a Operação Falsas Promessas, que atua contra uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas através dos jogos de azar. Porém, esta não é a primeira vez que Ramhon vai parar na prisão.

Com um histórico complicado, Ramhon Dias coleciona grandes polêmicas, como o atentado que sofreu recentemente, desentendimento com um político e uma prisão associada a outro esquema envolvendo jogos de azar.

Para quem não lembra, em julho de 2023, Ramhon foi preso por suspeita de lavagem ou ocultação de bens, corrupção, jogos de azar e associação criminosa. Ao lado de outras duas pessoas, identificadas como Anelise Barbosa de Ataíde e David Mascarenhas Alves de Santana, o rifeiro passou alguns dias atrás das grades.

Na época, o influenciador disse que era inocente e culpou o prefeito da cidade baiana de Itanagra, Marcus Sarmento (PP), de perseguição. Eles teriam brigado por causa do envolvimento de Ramhon com a ex-mulher do político, Larissa Nunes. A versão não foi confirmada.

O rifeiro foi liberado alguns dias depois e comemorou a suspensão das acusações em um vídeo ao lado do advogado. “Não existe mais nenhum tipo de prisão, nem busca e apreensão, em desfavor de Ramhon Dias”, explicou Gerson Monção.

O atentado contra Ramhon

Cerca de um ano depois de ser preso, no dia 6 de julho de 2024, Ramhon Dias sofreu uma tentativa de homicídio no bairro do Vale dos Lagos, em Salvador.

Ele foi perseguido e baleado por um homem em plena luz do dia e precisou ficar hospitalizado. A autoria e motivação do crime não foram descobertas até hoje.

Outra desavença com o político

Além do desentendimento com Marcus Sarmento envolvendo a ex-mulher dele, o prefeito e o rifeiro também se envolveram em uma confusão em dezembro de 2023, durante uma festa de Réveillon no Castelo Garcia D’Ávila, em Mata de São João.

A briga aconteceu durante o show do cantor Gusttavo Lima e vídeos mostrando o bafafá circularam nas redes sociais. Segundo Marcus, Ramhon havia cuspido e agredido o filho dele durante a festa, e ele, como pai, teria se metido para resolver a situação. As acusações sobre a motivação nunca foram confirmadas pelo blogueiro.