Líder do CV morre em confronto durante operação contra jogos de azar

Sueliton era apontado como 'gerente de armas' da facção criminosa Comando Vermelho - Foto: Reprodução

O líder da facção criminosa Comando Vermelho (CV) morreu na manhã desta quinta-feira, 5, no Nordeste de Amaralina, em Salvador. Segundo apurações do Portal A TARDE, o homem foi identificado como Sueliton de Almeira Coelho, apontado como gerente do tráfico de armas da organização. Ou seja, ele era responsável por receber e armas e fazer as logísticas.

Sueliton tinha mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

O confronto com equipes do Coordenações de Operações e Recursos Especiais (Core) aconteceu durante a Operação Falsas Promessas, que foi deflagrada nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 5. Cerca de 200 policiais estão envolvidos na ação, que também investiga a prática de tráfico de drogas. No interior da Bahia, as ordens judiciais são cumpridas nas cidades de Juazeiro, Santo Antônio de Jesus e São Felipe.

Na ação, mais de 50 mandados são cumpridos em Salvador, interior da Bahia, além dos estados de Goiás, Espírito Santo e Ceará, contra uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, por meio de jogos de azar.