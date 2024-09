Adolescente morta em Fazenda Grande foi alvo de disputa entre facções

TRIBUNAL DO CRIME

A adolescente de 13 anos, Maria Eloísa Santana de Jesus, morta no início de agosto no bairro Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, foi vítima de um conflito entre facções rivais da região. Os suspeitos de cometerem o crime, foram presos na manhã desta quarta-feira, por homicídio qualificado.

De acordo com informações do Delegado José Nelis, durante coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira, 4, a jovem teria publicado um vídeo em suas redes sociais, onde mostra uma terceira pessoa, que passa atrás dela, fazendo um gesto ligado a facção rival da região. Após o ocorrido, a adolescente passou por dois julgamentos realizados pelas facções, chamados de "Tribunal do Crime".

"A área dela é dominada e disputada por duas facções. Ela foi chamada em casa pelo Tribunal do Crime, onde a mãe suplica pela vida da menina e informa à facção 'Ajeita' que o local que ela está morando já não é mais deles e sim do Comando Vermelho", explicou o delegado.

Segundo o delegado, o 'Ajeita', então, compartilha o vídeo para o Comando Vermelho e a adolescente foi levada para em novo Tribunal, onde foi condenada à morte.

"O que nós trabalhamos é que se trata de um feminicídio porque ela, o corpo da adolescente passa a ser área de disputa territorial das facções. Então ela passa por um processo de objetificação, a seguir ela passa a ser disputada como se fosse área de domínio territorial e é condenada à morte porque ela teria feito o sinal, os caras se apropiam do símbolo 3, é um mero símbolo, se apropiam do sinal e colocam como se ela tivesse movimento com a facção", completou.