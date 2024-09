Trio do CV é preso sob suspeita de matar adolescente; saiba quem são

Maria Eloísa Santana de Jesus foi morta em 3 de agosto deste ano, em Salvador - Foto: Reprodução

Ao menos três pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira, 4, no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. Os suspeitos, todos homens, são investigados pela participação no homicídio qualificado de Maria Eloísa Santana de Jesus, de 13 anos, no início do mês de agosto deste ano. A adolescente foi morta na Rua Mello Moraes Filho por integrantes de um grupo criminoso com atuação no tráfico de drogas.

Segundo apurações do Portal A TARDE, o grupo mencionado pela Polícia é o Comando Vermelho (CV), com atuação na Cidade Baixa e Fazenda Grande do Retiro. Eles foram identificados como Matheus Souza de Oliveira, vulgo 'Keno', Gleidson Santos Silva, 'Gueu do CV' e Renildo de Almeida Matos, o 'Loli'.

As determinações judiciais foram cumpridas na Vila Natal e em outras regiões do bairro por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pela investigação do caso, e pela Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), que prestou apoio tático. Outros seis mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na ação policial.

Flagrante

Hélder Leal Ramos foi preso em flagrante com armas e drogas | Foto: Reprodução

Além do trio, um quarto homem foi preso em flagrante durante a operação. Hélder Leal Ramos foi flagrado com armas e drogas. Os alvos serão levados para uma unidade policial de Salvador, onde serão interrogados. Eles também passarão pelos exames de lesões corporais de praxe antes de serem custodiados.