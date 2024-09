Casa onde funcionava mercado pega fogo na Fazenda Grande do Retiro

Não houveram feridos - Foto: Reprodução

Uma casa pegou fogo no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, na madrugada desta quarta-feira, 4, na localidade da Jaqueira do Carneiro.

No imóvel, funcionava um mercado que já tinha mais de 30 anos de tradição no bairro.

Os moradores do apartamento que fica acima do estabelecimento não sofreram ferimentos.

