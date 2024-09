Salvador tem elevação no preço médio de imóveis; entenda o motivo

Tempo pode abrir neste fim de semana - Foto: Thiego Deolino | Ag. A TARDE

Em agosto de 2024, Salvador experimentou um crescimento explosivo nos preços dos imóveis, com uma elevação média de 10,85% nos últimos 12 meses. O índice superou a média nacional, que foi de 6,87%.

Esse aumento acentuado na capital baiana o maior registrado desde 2013 e reflete uma tendência de valorização em vários bairros da capital baiana, impulsionada pela alta demanda e pela expansão de áreas comerciais e residenciais.

Salvador se posiciona como uma das capitais com maior crescimento no mercado imobiliário, ficando atrás apenas de Curitiba e João Pessoa. Esse cenário está atraindo tanto investidores quanto compradores em busca de oportunidades no setor residencial.



No topo desse movimento, a Barra se destacou como o bairro mais caro de Salvador, com o preço médio de R$ 10 mil por metro quadrado, marcando uma impressionante alta de 19,9% em um ano.

Para entender as razões por trás desse aumento expressivo, conversamos com o gerente de operações imobiliárias e sócio de uma imobiliária, Gabriel Mattos. Segundo ele, essa variação é impulsionada principalmente na Barra, pelo surgimento de novas ferramentas, especialmente eletrônicas, para negociar esses imóveis, seja para compra e venda ou aluguel.



"Os principais motivos que eu vejo como impulsionadores nos preços dos imóveis em Salvador, e principalmente no bairro da Barra, são o surgimento de ferramentas de locação por temporada, como a Airbnb, que favoreceu o lançamento de estúdios e quartos/salas na proximidade da orla. Esses imóveis, além de terem uma vista exuberante, estão próximos do circuito do Carnaval, o que proporciona alta rentabilidade para os investidores. Além disso, há outros lançamentos de imóveis com características de alto padrão, enquanto os imóveis habitados não acompanham a mesma valorização", afirmou.

Após a Barra, seguindo o ranking de maiores preços do metro quadrado entre os bairros de Salvador, a lista fica:

- Caminhos das Árvores: R$ 8.974/m² (alta de 16,7% em 12 meses);

- Rio Vermelho: R$ 8.718/m² (alta de 18%);

- Ondina: R$ 8.537/m² (alta de 21,8%);

- Pernambués: R$ 7.514/m² (alta de 14,3%);

- Imbuí: R$ 6.966/m² (alta de 15,8%);

- Graça: R$ 6.953/m² (alta de 16,2%);

- Pituba: R$ 6.765/m² (alta de 8,1%);

- Brotas: R$ 6.473/m² (alta de 10,4%);

- Itaigara: R$ 6.457/m² (alta de 3,1%).

Gabriel também comentou sobre esses dados, observando que Pernambués, bairro popular, se destacou no índice de valorização.

"O aumento do preço dos imóveis não é uma exclusividade dos bairros nobres. Os bairros periféricos e mais populares também têm visto um acréscimo nos preços, embora não na mesma proporção que os bairros mais nobres", explicou.