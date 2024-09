No Dia do Corretor, veja qual o bairro com m² mais caro de Salvador

Bairro de Salvador tem um dos metros quadrados mais caros do Nordeste - Foto: Reprodução

Conhecida por um dos melhores verões do mundo, com a melhor festa de rua do planeta, o Carnaval, Salvador também tem um dos metros quadrados e lugares mais caros para se morar no Brasil, a Barra.

Com um dos pontos turísticos mais famosos da cidade, o Farol da Barra, e o famoso Porto, a Barra é um bairro completo, com diversos comércios e áreas de lazer. De acordo com o Índice FipeZAP+, calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) com base em informações de anúncios de imóveis para venda e locação veiculados no portal ZAP+.

A Barra é um dos bairros também mais caros para alugar durante o período da folia momesca, com imóveis que podem chegar a R$ 30 mil de aluguel em seis dias de festa. Segundo a pesquisa de setembro de 2023, em 12 meses, a Barra teve uma das maiores altas no índice da capital, chegando a R$ 8.361 o m².

Veja lista completa:

1. Barra: R$ 8.361/m² (+7,6%)

2. Caminho das Árvores: R$ 7.688 /m² (+6,6%)

3. Rio Vermelho: R$ 7.386 /m² (+14,0%)

4. Ondina: R$ 7.007 /m² (+5,2%)

5. Pernambués: R$ 6.575 /m² (+3,0%)

6. Itaigara: R$ 6.264 /m² (+5,8%)

7. Pituba: R$ 6.256 /m² (+9,5%)

8. Imbuí: R$ 6.016 /m² (+0,6%)

9. Graça: R$ 5.983 /m² (+2,9%)

10. Brotas: R$ 5.862 /m² (+11,2%)