PC deflagra operação contra suspeitos de homicídio em Fazenda Grande

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumprem, na manhã desta quarta-feira, 4, mandados judiciais contra integrantes de um grupo criminoso com atuação na Cidade Baixa e em bairros da Região Integrada de Segurança Pública Baía de Todos os Santos (Risp/BTS). Os alvos da operação são responsáveis por homicídios ligados ao tráfico de drogas, porém, a ação está acontecendo no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador.

Noventa policiais do DHPP e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) estão engajados na operação, que conta com 20 equipes. As ações ocorrem no âmbito do inquérito que apura um crime de homicídio ocorrido no início de agosto em Salvador.

"Nosso alvo é um grupo que tem atuação no tráfico de drogas, de uma área na qual o comércio de entorpecentes é atualmente disputado por outras organizações criminosas, cujas ações impactam nos Crimes Violentos Letais Intencionais", afirma a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro.

O trabalho investigativo e de inteligência da Polícia Civil da Bahia tem contribuído para a intensa redução do número de homicídios no estado. De janeiro a julho deste ano, foi registrada uma queda de 15,3% em relação ao mesmo período do ano passado, índice que reforça a diminuição de 5,9% em 2022 e 6,3% em 2023.