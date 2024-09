Vídeo: PM é desarmado durante abordagem e morto a tiros em viatura

Davi Appel da Silva, de 37 anos, atuava como 3° sargento do 9º Batalhão de PM - Foto: Redes sociais / Reprodução

Um policial militar foi desarmado durante uma abordagem e assassinado a tiros e coronhadas nesta terça-feira, 3, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. Davi Appel da Silva, de 37 anos, atuava como 3° sargento do 9º Batalhão de PM.

Câmeras de segurança flagraram o momento do homicídio. Em uma das imagens, é possível ver a viatura se aproximando da calçada onde o suspeito aparece caminhando. Antes mesmo do PM parar o carro para finalizar a abordagem, o suspeito corre em direção à janela do motorista e começa as agressões.



De acordo com Polícia Civil, Appel fazia ronda no bairro, quando identificou um homem que frequentemente "perturba a comunidade, em especial com uso de drogas".

O suspeito foi contido por trabalhadores de uma obra nas proximidades e preso em flagrante. O autor tem 45 anos, é natural do Rio Grande do Sul e tem diversas passagens policiais

Em uma rede social, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, afirmou que não medirá esforços para que o crime "não fique impune e que o criminoso seja devidamente responsabilizado".



Já a Polícia Militar, em nota, expressou solidariedade e condolências aos familiares, amigos e colegas de Davi.

"Reconhecendo o imensurável sacrifício e dedicação deste herói em servir e proteger a sociedade. Sua coragem e comprometimento com o dever serão lembrados e honrados por todos nós", diz o texto.