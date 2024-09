Barbeiro morto não era alvo dos criminosos: "entrou na linha de tiro"

Alvo era o Victor Paolo Lima Pereira, de 27 anos, que, segundo a polícia, tinha envolvimento com o crime - Foto: Reprodução I Redes Sociais

O barbeiro Ícaro Reis de Santana, de 26 anos, executado no último sábado, 31, dentro da barbearia em Luís Eduardo Magalhães, a 955 km de Salvador, não era o alvo dos criminosos. Segundo informação obtidas pelo Portal ATARDE, Ícaro morreu porque entrou na linha de tiro, em movimento feito durante a tentativa de fuga.

As informações foram obtidas pelo delegado da Polícia Civil que investiga o caso, Joaquim Rodrigues. Em conversa com a reportagem, o delegado informou que o barbeiro não tinha envolvimento com a criminalidade e que o alvo era apenas o cliente, Victor Paolo Lima Pereira, de 27 anos, que também estava na barbearia e morreu.

"Ícaro era um trabalhador e só morreu porque entrou na linha de tiro na tentativa de fuga. Os homens foram executar o Victor e o barbeiro correu no sentido contrário, como as imagens mostram. Ele foi atingido com dois tiros, um no braço, que não levaria risco, e outro no tórax, que foi o tiro que o matou", contou o delegado.

Segundo a polícia, barbeiro não tinha envolvimento com a criminalidade | Foto: Reprodução I Redes Sociais

Linha de investigação



A linha de investigação da Polícia Civil é que a execução tenha sido motivada devido a um "acerto de contas" com traficantes da região. Segundo o delegado, Victor tinha envolvimento com o tráfico de drogas e já tinha passagem pela polícia.

"As investigações estão em curso ainda, mas já adiantadas. Estamos caminhando pelo lado de que a execução do Victor tenha sido por causa do envolvimento dele com o tráfico de drogas. Claro que, quando prendermos os autores, eles vão depor sobre o ocorrido, mas a linha de investigação é essa. Até mesmo porque, o Victor já tem uma ficha criminal com alguns crimes, entre eles, tráfico de drogas e assalto", disse.

Leia também:

>> Dois homens são presos suspeitos de invadir casa e matar jovem na BA

>> Homem é preso suspeito de estuprar sobrinha de 15 anos no sul da Bahia

>> Assista: motoboy reage a assalto e troca socos com bandidos em Itapuã

O corpo do barbeiro Ícaro foi sepultado sob forte comoção nesta segunda-feira, 2, no povoado de Brejões, em Morro de Chapéu. Não há informações sobre o enterro do Victor.

A polícia segue investigando em busca de prender os autores do crime.

Relembre

O barbeiro Ícaro e o cliente Victor foram executados a tiros na noite do último sábado, 31, no município de Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia.

O crime foi cometido numa barbearia localizada no bairro Mimoso. A ação foi registrada por câmeras de segurança.

As imagens mostram dois suspeitos entrando no estabelecimento. Eles cobrem os rostos com panos. Em seguida, vão em direção a Victor (cliente), alvo da ação criminosa. As imagens são fortes e por isso foram editadas.

Os criminosos atiram diversas vezes contra o cliente. Ele chega a se levantar após ser atingido, mas cai novamente. Na ação, o barbeiro também é baleado. Uma terceira pessoa consegue escapar. Após o crime, os suspeitos fogem do local.

A Delegacia Territorial de Luís Eduardo Magalhães investiga o crime. A Polícia Civil informou que oitivas e diligências estão sendo realizadas para identificar a autoria e motivação do crime.