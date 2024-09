VÍDEO: barbeiro e cliente são executados a tiros na Bahia

O crime foi cometido no último sábado, 31, numa barbearia, bairro Mimoso. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um barbeiro e um cliente foram executados a tiros na noite no município de Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia. O crime foi cometido no último sábado, 31, numa barbearia localizada no bairro Mimoso. A ação foi registrada por câmeras de segurança.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Ícaro Reis de Santana, de 26 anos, e Victor Paolo Lima Pereira, de 27 anos.

As imagens mostram dois suspeitos entrando no estabelecimento. Eles cobrem os rostos com panos. Em seguida, vão em direção a Victor (cliente), alvo da ação criminosa. As imagens são fortes e por isso foram editadas.

Os criminosos atiram diversas vezes contra o cliente. Ele chega a se levantar após ser atingido, mas cai novamente. Na ação, o barbeiro também é baleado. Uma terceira pessoa consegue escapar. Após o crime, os suspeitos fogem do local.

A Delegacia Territorial de Luís Eduardo Magalhães investiga o crime. A Polícia Civil informou que oitivas e diligências estão sendo realizadas para identificar a autoria e motivação do crime.

