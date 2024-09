Mulher é presa sob suspeita de atear fogo em companheira no sul da BA

Crime está sendo investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) - Foto: Divulgação

Uma mulher, identificada como Rosângela Leonilda dos Santos, de 39 anos, foi presa em flagrante, no último domingo (1º), no bairro de Casas Novas, em Porto Seguro, sob suspeita de atear fogo na própria companheira, Gleice Soares Bispo, de 38 anos. A vítima sofreu graves queimaduras e foi levada ao Hospital Luís Eduardo Magalhães.

De acordo com informações de testemunhas, o crime aconteceu quando Rosângela chegou do trabalho e incendiou o colchão onde Gleice estava deitada. Rapidamente, as próprias filhas da suspeita acionaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

Leia mais:

>>Líder indígena morre em acidente de trânsito no extremo sul da Bahia

>>Médico acusado de abuso sexual por 29 pacientes é indiciado na Bahia

A versão das testemunhas foi negada por Rosângela, que revelou não ter cometido o crime. Ela alegou que a vítima bebe e fuma com frequência, e que o incêndio pode ter sido provocado por uma bituca de cigarro que caiu sobre o colchão.

O crime está sendo investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), que solicitou uma perícia para encontrar a causa do incêndio.