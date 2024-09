Líder indígena morre em acidente de trânsito no extremo sul da Bahia

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um líder indígena morreu em um acidente de trânsito, neste domingo, 1º, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Militar da região, a vítima, identificada como Gerfenson de Almeida Braz, de 34 anos, pilotava uma motocicleta, perdeu o controle da direção e atingiu um poste em uma região conhecida como Cidade Alta.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e, no local, confirmou a morte do líder indígena. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também foi acionado para fazer a remoção do corpo e realizar a perícia.

Leia também:

>> Cena de tragédia: motorista morre após carro capotar na BR-070

>> Ônibus com romeiros tomba em rodovia e deixa feridos

>> Homem com 205kg de maconha sofre acidente e droga fica jogada na pista

Por meio de nota, a Federação Indígena das Nações Pataxó e Tupinambá do Extremo Sul da Bahia (FINPAT) lamentou a morte de Gerfenson Braz. "Uma liderança que nos deixou e ancestralizou, sabemos que ele estará olhando e lutando com todos nós", diz a nota.

O caso foi registrado na 1ª delegacia de Porto Seguro.