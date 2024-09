Cena de tragédia: motorista morre após carro capotar na BR-070

Acidente grave deixou veículo destruído - Foto: Divulgação | CBMDF

Um motorista que dirigia um VW Gol Vermelho morreu na noite de sábado, 31, após carro capotar em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal. O acidente aconteceu no Setor H Norte após carro capotar.

De acordo com o jornal Metrópoles, o motorista estava em parada cardiorrespiratória e com lesões graves, no canteiro central da via, quando uma equipe da ambulância da Clínica Vida passava pelo local e prestou os primeiros socorros.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e atendeu a ocorrência. A equipe iniciou o protocolo de reanimação cardiopulmonar, mas a vítima não resistiu e veio a óbito.